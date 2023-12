Stage Agility 7 RN 524, lieu-dit Le tic Losse, 14 janvier 2024, Losse.

Losse Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 08:30:00

fin : 2024-01-14 17:00:00

Passez un moment de complicité avec votre animal de compagnie !

Quelque soit le niveau de votre équipe (débutant/pass, premières compétitions, compétiteur confirmé) tous les niveaux sont les bienvenus!.

Passez un moment de complicité avec votre animal de compagnie !

Quelque soit le niveau de votre équipe (débutant/pass, premières compétitions, compétiteur confirmé) tous les niveaux sont les bienvenus!

Passez un moment de complicité avec votre animal de compagnie !

Quelque soit le niveau de votre équipe (débutant/pass, premières compétitions, compétiteur confirmé) tous les niveaux sont les bienvenus!

L’objectif : Faire progresser chaque équipe en prenant en compte les spécificités du « cynôme » (couple maître et chien) en adaptant et en essayant de trouver la solution individualisée. Avec patience et en toute bienveillance!

Les exercices proposés seront adaptés en fonction du niveau de l’équipe participante.

– Techniques de conduites

– Etudes de trajectoires

– Techniques de reconnaissances

– Apprentissage des agrées

EUR.

7 RN 524, lieu-dit Le tic Complexe Canin et Félin LE TIC

Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Landes d’Armagnac