Balade vélo guidée « Emaux » à Briare 7 Quai Mazoyer Briare, 1 juin 2023, Briare.

Briare,Loiret

La Maison du Pont-Canal organise une balade vélo guidée sur le thème des émaux à la découverte des belles fresques de la ville de Briare les mercredis matin et dimanches matin de juin à octobre. Le mercredi après-midi un atelier émaux est proposé. Possibilité de louer un vélo sur place..

Dimanche 2023-06-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-10-31 12:30:00. 46.5 EUR.

7 Quai Mazoyer

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire



The Maison du Pont-Canal organizes a guided bike ride on the theme of enamels to discover the beautiful frescoes of the town of Briare on Wednesday and Sunday mornings from June to October. Wednesday afternoons feature an enamel workshop. Bike rental available on site.

La Maison du Pont-Canal organiza un paseo guiado en bicicleta sobre el tema de los esmaltes para descubrir los bellos frescos de la ciudad de Briare los miércoles y domingos por la mañana de junio a octubre. Los miércoles por la tarde se organiza un taller de esmaltes. Puede alquilar una bicicleta in situ.

Das Maison du Pont-Canal organisiert von Juni bis Oktober mittwochs und sonntags vormittags eine geführte Fahrradtour zum Thema Emaille, um die schönen Fresken der Stadt Briare zu entdecken. Am Mittwochnachmittag wird ein Emaille-Workshop angeboten. Es besteht die Möglichkeit, vor Ort ein Fahrrad zu mieten.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX