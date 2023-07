CONCERT : TRIO CADENCIA 7 quai Léopold Suquet Sète, 13 juillet 2023, Sète.

Sète,Hérault

Laissez vous entraîner dans un voyage musical entre deux univers, le jazz et la musique cubaine des années 40-50..

2023-07-13 21:00:00 fin : 2023-07-13 . .

7 quai Léopold Suquet

Sète 34200 Hérault Occitanie



Let us take you on a musical journey between two worlds, jazz and Cuban music from the 40s and 50s.

Déjese llevar en un viaje musical entre dos mundos, el jazz y la música cubana de los años 40 y 50.

Lassen Sie sich auf eine musikalische Reise zwischen zwei Welten entführen, dem Jazz und der kubanischen Musik der 40er- und 50er-Jahre.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE