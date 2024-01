Rencontre débat | Que faire face à la menace climatique ? 7 quai de l’Orangerie Jarnac, vendredi 16 février 2024.

Jarnac Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 18:15:00

fin : 2024-02-16 20:00:00

Avec Edith Le Tanneur, formatrice en permaculture et aménagement des jardins.



Comment faire face au défi climatique et à l’effondrement de la biodiversité ? L’objectif est de montrer où sont les dangers et de faire connaître les alternatives possibles

.

7 quai de l’Orangerie Médiathèque de Jarnac

Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Destination Cognac