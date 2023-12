Raoul Lala : vous avez dit « Populaire ??? » 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 27 décembre 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-27 15:00:00

fin : 2024-12-27

Mais pourquoi la nouvelle exposition permanente du Mucem se nomme-t-elle : « Populaire ? ».

Conférence-spectacle pour enfants savants et parents pas sages, inspirée de l’exposition « Populaire ? », à partir de 7 ans



Animé par Raoul Lala



Conception : Cyril Bourgois, LE M@RIOLAB



Mais pourquoi la nouvelle exposition permanente du Mucem se nomme-t-elle : « Populaire ? » Cet après-midi, la marionnette Raoul Lala mène l’enquête et fait le tour de la question entre « pop art », « arts populaires », et le mystère des collections du Mucem !

7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



