Un grand musée bleu 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 4 avril 2024

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04

fin : 2024-04-07

Trois journées exceptionnelles autour des enjeux de protection de la biodiversité marine et de lutte contre les pollutions.

Résolument tourné vers la Méditerranée, les pieds d.ans l’eau, le Mucem souhaite pleinement s’investir dans les enjeux de protection de la biodiversité marine et de lutte contre les pollutions plastiques.



C’est l’enjeu de ces trois journées exceptionnelles qui auront la particularité de confronter le regard de grands scientifiques, spécialistes de ces questions, à celui des artistes baroudeurs ayant sillonné les mers, et dont les créations seront présentées dans une exposition spécialement créée pour ce projet.



Ateliers malins, projections de documentaires et moments ludiques permettront enfin de sensibiliser les petits et les grands au fléau de ces matières plastiques qui nous polluent la vie (et qui nous polluent la mer !).







7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-08 par Ville de Marseille