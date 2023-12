Semaine nationale de la petite enfance 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 16 mars 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-23

Une invitation à l’éveil et à la découverte pour les tout-petits.Enfants

Le Mucem participe à la Semaine nationale de la petite enfance, sous-titrée cette année : « Viens, je t’emmène ».



Une invitation à l’éveil et à la découverte, avec des propositions imaginées pour les plus petits, et même pour les tout-petits (à partir de 3 mois), pour voir la petite enfance en grand.



– Baby Mezzé

Visite sensorielle pour les enfants de 18 mois à 3 ans.

Samedi 16 mars 2024 à 10h30

Dimanche 17 mars 2024 à 10h30

Samedi 23 mars 2024 à 10h30



En collaboration avec la Cie L’air de dire.

Cette visite de l’exposition « Le grand Mezzé » spécialement adaptée pour les tout-petits les aidera à éveiller leurs sens et leur curiosité.



On y croisera une drôle de poule, on y entendra des comptines et on y trouvera des œufs à colorier à rapporter à la maison.





– Dodo Ti Baba

Spectacle musical de 3 mois à 4 ans

Par Élodie Milo

Mercredi 20 mars 2024 à 15h00

Mercredi 20 mars 2024 à 16h30



À travers l’histoire de Rita et de son oiseau Piaf, Élodie Milo vous embarque dans une tendre traversée musicale, riche des berceuses qu’elle a glanées aux quatre coins du monde et qu’elle chante depuis plusieurs années à l’oreille d’enfants de tous âges. Élodie les tisse à son récit, au son de ses curieux instruments : tambour-océan, ukulélé, magikebo, looper, ocarina, cachichi…



Par la magie du voyage musical qu’entreprend la petite Rita dans ses rêves, ce spectacle souhaite montrer aux enfants que le moment du « dodo » est une fête, un monde plein de couleurs et de découvertes merveilleuses. Fermez les yeux et laissez-vous bercer en français, en tahitien, en japonais, en yoruba en créole… Bon voyage !



En partenariat avec le festival Babel Minots.





– Mini-Mezzé, la folle histoire de Galavar

Visite contée pour les enfants de 3 à 6 ans

Samedi 16 mars 2024 à 15h00



En collaboration avec la Cie L’air de dire



Lors de cette visite contée, on redécouvre l’exposition « Le grand Mezzé » à travers l’histoire de Galavar, un petit garçon qui aime beaucoup manger, surtout des pizzas et des sucreries ! Mais une nuit, il découvre la maison de la sorcière Falafolle…



Marionnettes et théâtre d’objet viendront animer cette visite adaptée aux plus petits !

7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-08