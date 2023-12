Enfances colonisées, enfances exilées Les Procès du siècle – Luttes en partage 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 26 février 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 19:00:00

fin : 2024-02-26

Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble, et mieux habiter notre planète..

Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble, et mieux habiter notre planète.

Au croisement du débat, du théâtre et de l’instruction judiciaire, cet espace de délibérations citoyennes interroge les combats qui agitent nos sociétés contemporaines en réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction.



Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble, et mieux habiter notre planète.

De novembre 2023 à mars 2024, nous mettrons en débat (et en procès) le dérèglement climatique, les discriminations, les précarisations. Quelles causes à ces déséquilibres mortifères ? Quels outils, quelles propositions, quels droits acquis et à conquérir ?



Une série de rencontres imaginée et produite par le Mucem en collaboration avec Grégoire Ingold.

Illustrations et journal dessiné par Benoît Guillaume.



Enfances colonisées, enfances exilées

Les Procès du siècle – Luttes en partage



Avec Joohee Bourgain (enseignante et militante)

Modération : Thomas Legrand



Au Canada, les « pensionnats autochtones » avaient pour but de regrouper et d’assimiler les enfants autochtones à la société canadienne. On estime que 150 000 Inuits ou Métis ont fréquenté ces écoles entre la fin du XIXe siècle et la fin du XXe.



En France, ce sont 2 000 enfants réunionnais qui ont été enlevés à leurs parents entre 1962 et 1984 pour être envoyés de force vers l’Hexagone et peupler la Creuse ! La preuve que les transferts de populations, et notamment d’enfants, ont perduré largement après les décolonisations…



Cette séance abordera plus globalement les thèmes de l’enfance en exil et des adoptions transraciales : comment trouver son identité ?

.

7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-07 par Ville de Marseille