Face aux discriminations : comment garder la tête froide ? Les Procès du siècle – Luttes en partage 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 12 février 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 19:00:00

fin : 2024-02-17

Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble, et mieux habiter notre planète..

Au croisement du débat, du théâtre et de l’instruction judiciaire, cet espace de délibérations citoyennes interroge les combats qui agitent nos sociétés contemporaines en réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction.



De novembre 2023 à mars 2024, nous mettrons en débat (et en procès) le dérèglement climatique, les discriminations, les précarisations. Quelles causes à ces déséquilibres mortifères ? Quels outils, quelles propositions, quels droits acquis et à conquérir ?



Une série de rencontres imaginée et produite par le Mucem en collaboration avec Grégoire Ingold.

Illustrations et journal dessiné par Benoît Guillaume.



Faut-il parler de violences policières ?

Les Procès du siècle – Luttes en partage



Avec Slim Ben Achour (avocat) et David Dufresne (journaliste, réalisateur, écrivain)

Modération : Nora Hamadi

Avec la participation de Mireille Jacotin, conservatrice en chef du patrimoine, responsable du pôle Vie publique au Mucem.



Le 27 juin 2023, la mort de Nahel Merzouk, un adolescent de 17 ans tué par balle par un policier à Nanterre après un refus d’obtempérer, met de nouveau en lumière l’augmentation des décès et blessures graves lors des interventions des forces de l’ordre. Et remet en débat l’expression « violences policières » versus « bavures policières ». Jusqu’où le recours à la violence par la police est-il légitime ? Comment retisser un lien de confiance entre police et population ?

7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



