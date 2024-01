Manon Worms et Hakim Bah – Indestructibles / Ramona Bădescu et Jeff Silva – L’ordre des choses 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, jeudi 8 février 2024.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 18:30:00

fin : 2024-02-08

Soirée au Mucem dans le cadre du festival Parallèle.

18h30 Manon Worms et Hakim Bah

Indestructibles

Lecture, Vidéo



Mê­lant leurs ap­proches res­pec­tives du pla­teau et de l’écri­ture et nour­ri·e·s de res­sources do­cu­men­taires, Manon Worms et Hakim Bah ima­ginent une fic­tion où se croisent, à la fin des an­nées 1960, l’his­toire des tra­vailleur·­se·s im­mi­gré·e·s et celle des éta­bli·e·s, des mi­li­tant·e·s de la gauche pro­lé­ta­rienne et fé­mi­niste qui ont quitté leurs études pour mener la ré­vo­lu­tion dans les usines. ​​Une his­toire de so­li­da­ri­tés et de com­bats pour les droits des mi­no­ri­tés, un poème scé­nique qui nous plonge dans la mé­moire de ces luttes faites de rêves, de cendres et de fer­raille, pour ex­hu­mer leur hé­ri­tage.



Cette étape de tra­vail est une mise en lec­ture as­so­ciée à des vi­déos ex­traites de la créa­tion du spec­tacle.





19h45 Ramona Bădescu et Jeff Silva

L’ordre des choses

Documentaire



Alexan­dru, 90 ans, jar­dine, blague et conti­nue à ré­pa­rer des montres dans le vieil ate­lier de son père, quelque part dans le sud de la Rou­ma­nie. Son passé de pri­son­nier po­li­tique, in­connu de son en­tou­rage, a bou­le­versé sa vie. Té­moin di­rect des camps de tra­vail et des pri­sons po­li­tiques rou­maines, il est in­vité par Ra­mona Bă­descu, sa pe­tite-fille, et Jeff Silva à un tra­vail de mé­moire sur ce que le temps et la ter­reur ont presque réussi à ef­fa­cer.

EUR.

7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-11 par Ville de Marseille