Migrations climatiques : bientôt les embouteillages ? – Les Procès du siècle – Luttes en partage 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 22 janvier 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-22 19:00:00

fin : 2024-01-22

Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble, et mieux habiter notre planète..

Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble, et mieux habiter notre planète.

Au croisement du débat, du théâtre et de l’instruction judiciaire, cet espace de délibérations citoyennes interroge les combats qui agitent nos sociétés contemporaines en réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction.



Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble, et mieux habiter notre planète.

De novembre 2023 à mars 2024, nous mettrons en débat (et en procès) le dérèglement climatique, les discriminations, les précarisations. Quelles causes à ces déséquilibres mortifères ? Quels outils, quelles propositions, quels droits acquis et à conquérir ?



Une série de rencontres imaginée et produite par le Mucem en collaboration avec Grégoire Ingold.

Illustrations et journal dessiné par Benoît Guillaume.



Migrations climatiques : bientôt les embouteillages ?

Les Procès du siècle – Luttes en partage



Avec Marine de Guglielmo Weber (chercheuse) et Najat Vallaud-Belkacem (présidente France terre d’asile)

Modération : Paloma Moritz

Avec la participation de Julia Ferloni, conservatrice du patrimoine, responsable du pôle Artisanat, commerce, industrie au Mucem.



En septembre dernier, plus de 11 000 migrants débarquaient en quelques jours à Lampedusa, faisant doubler la population de ce minuscule bout de terre de 20 kilomètres carrés, et plongeant l’Union européenne dans une énième crise existentielle.



Un scénario appelé à se reproduire, voire à s’intensifier dans différentes régions du monde, en raison du réchauffement climatique et des migrations qu’il risque d’engendrer : si en 2021, 24 millions de personnes ont été déplacées par des événements climatiques, les chiffres de la Banque mondiale prévoient 260 millions de déplacés climatiques en 2030, et jusqu’à 1,2 milliard en 2050 !



Alors que faire ? Bâtir des murs et des forteresses ? Ou réfléchir à la mise en place d’une gouvernance mondiale sur ces questions ?

.

7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-07 par Ville de Marseille