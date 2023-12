Populaire ? Littérature des petits riens 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 18 janvier 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18

fin : 2024-01-21

Grands entretiens, lectures et ateliers d’écriture, des auteurs français et étrangers..

Dans le cadre de ses 10 ans, le Mucem propose un grand rendez-vous littéraire en écho à sa nouvelle exposition permanente : « Populaire ? ».



À travers grands entretiens, lectures et ateliers d’écriture, des auteurs français et étrangers nous révèlent comment le quotidien alimente leur création.



Avec la complicité du festival Oh les beaux jours !

7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



