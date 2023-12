Luttes féministes, un éternel recommencement ? – Les Procès du siècle – Luttes en partage 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 15 janvier 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-15 19:00:00

fin : 2024-01-15

Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble, et mieux habiter notre planète..

Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble, et mieux habiter notre planète.

Au croisement du débat, du théâtre et de l’instruction judiciaire, cet espace de délibérations citoyennes interroge les combats qui agitent nos sociétés contemporaines en réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction.



Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble, et mieux habiter notre planète.

De novembre 2023 à mars 2024, nous mettrons en débat (et en procès) le dérèglement climatique, les discriminations, les précarisations. Quelles causes à ces déséquilibres mortifères ? Quels outils, quelles propositions, quels droits acquis et à conquérir ?



Une série de rencontres imaginée et produite par le Mucem en collaboration avec Grégoire Ingold.

Illustrations et journal dessiné par Benoît Guillaume.



Luttes féministes, un éternel recommencement ?

Les Procès du siècle – Luttes en partage



Avec Myriam Bahaffou (chercheuse en philosophie et militante) et Françoise Picq (historienne, sociologue, militante)

Modération : Nora Hamadi

Avec la participation d’Amélie Lavin, conservatrice en chef du patrimoine, responsable du pôle Corps, apparences, sexualités au Mucem.



Vivons-nous vraiment une quatrième vague féministe ? Ou ces combats sont-ils un lent continuum ? Les luttes féministes s’enrichissent, se rallient, se complexifient dans un mouvement de convergence avec les luttes écologiques, sociales et antiracistes. Françoise Picq, historienne et militante ayant participé au Mouvement de libération des femmes dès ses débuts, et Myriam Bahaffou, chercheuse et militante écoféministe, viendront échanger et nous éclairer sur ces questions.

.

7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-07 par Ville de Marseille