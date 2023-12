Écocides et crimes coloniaux Les Procès du siècle – Luttes en partage 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 8 janvier 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-08 19:00:00

fin : 2024-01-08

Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble, et mieux habiter notre planète..

Au croisement du débat, du théâtre et de l’instruction judiciaire, cet espace de délibérations citoyennes interroge les combats qui agitent nos sociétés contemporaines en réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction.



De novembre 2023 à mars 2024, nous mettrons en débat (et en procès) le dérèglement climatique, les discriminations, les précarisations. Quelles causes à ces déséquilibres mortifères ? Quels outils, quelles propositions, quels droits acquis et à conquérir ?



Une série de rencontres imaginée et produite par le Mucem en collaboration avec Grégoire Ingold.

Illustrations et journal dessiné par Benoît Guillaume.



Écocides et crimes coloniaux

Les Procès du siècle – Luttes en partage



Avec Tran To Nga (journaliste, résistante et activiste) et Philippe Sands (avocat international)

Modération : Thomas Legrand

Avec la participation de Justine Bohbote, conservatrice du patrimoine, responsable du pôle Sport et santé au Mucem.



Les crimes coloniaux sont aussi des écocides. En 2021, la Franco-Vietnamienne Tran To Nga déposait plainte contre 14 multinationales de l’industrie agrochimique pour avoir produit « l’agent orange » : un puissant herbicide déversé par l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam, responsable aujourd’hui encore de très nombreux cancers et malformations génétiques.



Dans son ouvrage La Dernière Colonie (Albin Michel, 2022), Philippe Sands retrace le long cheminement du droit international moderne pour que soit reconnu et jugé le crime contre l’humanité qu’ont dénoncé les habitants de l’archipel de Chagos, la « dernière colonie » britannique dans l’océan Indien, sacrifiée dans les années 1960 pour offrir aux États-Unis une base militaire au mépris des mesures internationales d’après-guerre en matière de décolonisation.



Lors de cette séance, Tran To Nga nous conte son combat en compagnie de Philippe Sands, avocat spécialisé en matière de défense des droits de l’homme et d’arbitrage international pour la protection de l’environnement.

7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



