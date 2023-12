Contes populaires 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 7 janvier 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07

fin : 2024-12-07

Avec La Baleine qui dit « Vagues »



Tout public à partir de 4 ans



Rendez-vous dans les salles de l’exposition « Populaire ? », la nouvelle exposition permanente du Mucem. Au fil de la visite, venez à la rencontre des trois conteurs et conteuses qui vous dévoilent leurs histoires inspirées des œuvres et objets exposés et qui vous entraînent chacun dans un univers singulier…

.

7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



