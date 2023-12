Ce matin-LÀ 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 5 janvier 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05

fin : 2024-01-05

À travers les aventures d’un clown muet, sensible et courageux, la compagnie Chouette il pleut ! vous invite à un voyage initiatique..

Clown et théâtre de papier, de 1 à 5 ans



Ce matin-là, le réveil de notre petit personnage ne va pas se passer comme d’habitude où tout est propre, blanc, et parfaitement bien rangé. Non, ce matin-là c’est un enchaînement de catastrophes où tout se froisse, se déchire et se tache. Cette routine brisée va d’abord lui sembler terrible et inquiétante, mais au fur et à mesure que les accidents surgissent, ils se transforment en de joyeuses surprises puis en grandes découvertes. Ainsi, s’ouvrant au monde et maîtrisant ses peurs, notre petit personnage va découvrir une explosion de possibles et une ouverture joyeuse vers un foisonnement de vie.



7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



