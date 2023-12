Le Goûter à histoires 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 30 décembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30

fin : 2023-12-30

Lors de ce goûter concocté par une cheffe marseillaise et une conteuse, les saveurs de Noël et les contes populaires se mélangent.

Goûter et contes inspirés de l’exposition « Populaire ? », à partir de 2 ans



Avec Jeannie Lefebvre (conteuse) et Jill Cousin (journaliste et autrice, cofondatrice de Provisions Marseille)



Lors de ce goûter concocté par une cheffe marseillaise et une conteuse, les saveurs de Noël et les contes populaires se mélangent pour un moment convivial, festif et gourmand qui réveillera les papilles des petits et des grands.

7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



