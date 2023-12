Noël pop 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 20 décembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20

fin : 2024-12-07

Pour les fêtes de fin d’année, et en écho à sa nouvelle exposition permanente « Populaire ? », le Mucem vous offre un « Noël pop », et vous invite à découvrir les trésors de ses collections.



Pendant les deux semaines des vacances de Noël, ce programme de spectacles et de contes se partage en famille, et même avec les plus petits (à partir de 2 ans !).



Entre goûter à histoires, conférence rigolote (avec Raoul Lala) et théâtre d’objet ou de papier, il s’agira toujours de faire rimer « Noël » avec « arts populaires ».

7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-07 par Ville de Marseille