Clément Freze 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 20 décembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 15:00:00

fin : 2023-12-20

Clément Freze vous invite à repousser les frontières de l’esprit dans un spectacle inédit pour le Mucem.

Conférence- spectacle à partir de 8 ans



Avec Clément Freze, Illusionniste psychologique/mentaliste



Collaboration artistique : Antoine Aresu



L’illusionniste psychologique Clément Freze, célèbre sur internet pour ses démystifications du paranormal, vous invite à repousser les frontières de l’esprit dans un spectacle inédit pour le Mucem, ou l’illusionnisme se mêle à la psychologie et à l’hypnose. À travers des expériences à couper le souffle, Clément vous invite à vous poser la question des limites de votre attention et donc, de votre capacité à être manipulable (et manipulé).



À la sortie de cette expériences, vous prendrez le temps de vous demander : Pourquoi est-ce que je pense ce que je pense ?

7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-07 par Ville de Marseille