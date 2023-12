Féminicides, plus on en parle, plus ils augmentent ? Les Procès du siècle – Luttes en partage 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 18 décembre 2023 19:00, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble, et mieux habiter notre planète..

2023-12-18 19:00:00 fin : 2023-12-18 . .

7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This third season evokes the struggles for human rights and the rights of the Earth. It explores the causes we need to defend in order to live better together, and better inhabit our planet.

Esta tercera temporada aborda la lucha por los derechos humanos y los derechos de la Tierra. Explora las causas que debemos defender si queremos vivir mejor juntos y vivir mejor en nuestro planeta.

Diese dritte Staffel ruft die Kämpfe für die Menschenrechte und die Rechte der Erde auf den Plan. Sie erforscht die Ursachen, die es zu verteidigen gilt, um besser zusammenzuleben und unseren Planeten besser zu bewohnen.

