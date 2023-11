J’innove, le grand évènement métropolitain de l’innovation 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 25 novembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Aix-Marseille-Provence Métropole, capitale européenne de l’innovation, vous donne rendez-vous le samedi 25 novembre, de 14h à 22h, sur l’esplanade du J4 à Marseille pour célébrer l’innovation sous toutes ses formes..

7 Promenade Robert Laffont Esplanade du J4

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Aix-Marseille-Provence Métropole, European Innovation Capital, invites you to join us on Saturday November 25, from 2pm to 10pm, on the J4 esplanade in Marseille to celebrate innovation in all its forms.

Aix-Marsella-Provenza Métropole, Capital Europea de la Innovación, le invita a unirse a nosotros el sábado 25 de noviembre, de 14:00 a 22:00 horas, en la explanada J4 de Marsella para celebrar la innovación en todas sus formas.

Aix-Marseille-Provence Métropole, die europäische Hauptstadt der Innovation, lädt Sie am Samstag, den 25. November, von 14 bis 22 Uhr auf die Esplanade des J4 in Marseille ein, um die Innovation in all ihren Formen zu feiern.

