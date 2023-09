Le complexe du pingouin – Cie Le Mouton carré 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 1 novembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Mucem avec le spectacle « Le complexe du pingouin » de la Cie Le Mouton carré.. Enfants

2023-11-01 fin : 2023-11-01 . EUR.

7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us at the Mucem for « Le complexe du pingouin » by Cie Le Mouton carré.

Asista en el Mucem al espectáculo « Le complexe du pingouin » de la Cie Le Mouton carré.

Treffen Sie sich im Mucem mit der Aufführung « Le complexe du pingouin » der Cie Le Mouton carré.

