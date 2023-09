La Fiesta du Dimanche 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 8 octobre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Nouveauté 2023, la Fiesta des Suds joue les prolongations le dimanche 8 octobre de 12h à 19h en accès libre sur l’esplanade du J4..

2023-10-08 12:00:00 fin : 2023-10-08 19:00:00. .

7 Promenade Robert Laffont Esplanade du J4

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



New for 2023, the Fiesta des Suds will be held on Sunday October 8 from 12pm to 7pm on the J4 esplanade.

Como novedad para 2023, la Fiesta des Suds hará horas extras el domingo 8 de octubre, de 12.00 a 19.00 horas, con acceso gratuito en la explanada de la J4.

Neu im Jahr 2023 ist, dass die Fiesta des Suds am Sonntag, den 8. Oktober von 12 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt auf der Esplanade des J4 in die Verlängerung geht.

Mise à jour le 2023-09-14 par Ville de Marseille