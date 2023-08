Cap sur le million de visiteurs ! 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 31 août 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

L’équipe de Cosquer Méditerranée vous convie à célébrer l’accueil de son millionième visiteur, sur le parvis de l’esplanade avec une programmation culturelle et festive qui ravira petits et grands.. Enfants

2023-08-31 18:00:00 fin : 2023-08-31 22:30:00. EUR.

7 Promenade Robert Laffont Esplanade du J4

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Cosquer Méditerranée team invites you to celebrate its one millionth visitor, on the esplanade square, with a cultural and festive program that will delight young and old alike.

El equipo de Cosquer Méditerranée le invita a celebrar la llegada de su visitante un millón, en la plaza de la explanada, con un programa cultural y festivo que hará las delicias de grandes y pequeños.

Das Team von Cosquer Méditerranée lädt Sie ein, den Empfang des millionsten Besuchers auf dem Vorplatz der Esplanade mit einem kulturellen und festlichen Programm zu feiern, das Groß und Klein begeistern wird.

