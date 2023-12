Le Mucem fête ses 10 ans 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement, 12 juillet 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Les 10 ans du Mucem !.

De juin 2023 à juin 2024, ce sont 10 rendez-vous exceptionnels qui vont rythmer l’année de célébrations : grandes fêtes, expositions inédites, moments de partage et de réflexion ; ces 10 événements très variés sont à l’image du musée que nous souhaitons construire pour l’avenir.



Ils s’ajoutent à la programmation régulière du musée et seront les véritables temps forts de cette année anniversaire : 10 occasions de nous retrouver pour dessiner tous ensemble les 10 années qui viennent !



Après la grande fête du week-end d’ouverture, de début juin 2023, voici le programme :



Mercredi 12 juillet 2023 à 10h00

– Ouverture de « Fashion folklore »



Qu’y a-t-il de commun entre une coiffe tyrolienne et un chapeau Chanel ? Entre une blouse traditionnelle roumaine et un ensemble d’Yves Saint Laurent ? Ou encore entre une veste de Jean-Paul Gautier et un plastron breton ?



En allant retrouver des correspondances et inspirations oubliées, l’exposition « Fashion folklore » nous rappelle que tout au long du XXe siècle, les créateurs de haute couture n’ont eu de cesse de convoquer les formes et les imaginaires attachés au costume populaire, et plus largement au folklore.







Vendredi 15 et samedi 16 septembre 2023

– Le grand Mezzé de la rentrée

Spectacles/événements



C’est la rentrée ! Le Mucem et Aix-Marseille Université convient les étudiants, les chercheurs, et tous les gourmands qui le souhaitent à se réunir autour d’un grand pique-nique et de moments de dégustation à l’occasion du festival Le Jeu de l’oie et avec la complicité des Grandes Tables et de La Criée.



En lien avec l’exposition « Le grand Mezzé », ces deux journées consacrées au thème « Se nourrir en Méditerranée » proposent un menu varié : tables rondes, visites, ateliers, concert gratuit ; un programme à déguster à la manière d’un grand mezzé !







Samedi 16 septembre 2023 à 10h00

– Ouverture de « Mucem #10 »



En septembre 2023, le Centre de Conservation et de ressources du Mucem fête ses 10 ans d’ouverture. 10 ans durant lesquels les collections ont été relues, enrichies, regardées et documentées dans un environnement propice aux échanges et adapté à la conservation.



À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 16 et 17 septembre 2023, les réserves ouvrent leurs portes en même temps que l’exposition, au travers d’un parcours jalonné de surprises et ponctué de moments conviviaux : une occasion unique de découvrir les trésors cachés des collections.





Vendredi 29 et samedi 30 septembre 2023

– Renault 12— Opéraï



Projection et performance



Mohamed El Khatib est l’artiste invité du Mucem pour la saison 2023.

Avec son installation Renault 12, il rend hommage aux milliers de familles maghrébines qui, des années 1970 aux années 1990, ont chaque été sillonné la France et l’Espagne en voiture, jusqu’aux ferrys qui les emmenaient au Maghreb, vers les terres de leurs origines…



Pour activer cette installation, Mohamed El Khatib et Sonia Chiambretto créent une partition pour vieilles voitures : c’est la série de performances 504, imaginée avec des vieilles et des vieux Marseillais qui nous livrent ici leurs récits de voyages sur des airs d’Oum Kalthoum, Najat Aâtabou et Farid El Atrache.







Du 13 au 15 octobre 2023

– Un musée dans la ville

Depuis son inauguration en juin 2013, le bâtiment conçu par Rudy Ricciotti est l’un des symboles du nouveau visage de Marseille et des mutations urbaines à l’œuvre dans ses anciens quartiers portuaires.



À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, le Mucem propose un voyage dans le temps au cœur de cette ville en mouvement : une exposition réunissant images d’archives et grands noms de la photographie reviendra sur la spectaculaire transformation du front de mer marseillais depuis 1995 et la création du quartier Euroméditerranée, dont une maquette grand format, encore jamais montrée, sera présentée au fort Saint-Jean.



Ces deux journées seront l’occasion d’amorcer une réflexion sur cette ville qui se transforme sous nos yeux en compagnie d’experts internationaux de l’architecture et de l’urbanisme. Comment les métropoles méditerranéennes peuvent-elles s’adapter au changement climatique ? Comment concevoir des espaces publics démocratiques et accueillants ? Comment concilier patrimoine « officiel » et patrimoine « de la street » ?



À ces rendez-vous savants s’ajoute une exposition-jeu qui invitera les plus jeunes à mieux comprendre l’architecture d’aujourd’hui, pour imaginer la ville de demain.







Samedi 30 mars 2024 à 10h00

– La Fête des plantes



C’est le printemps, tous au fort Saint-Jean ! Avec la Fête des plantes, le Mucem souhaite installer un grand moment de partage et d’échanges à l’attention de tous les amoureux de la nature concernés par les questions environnementales et la protection du vivant.



Comment penser une agriculture durable ? Développer les circuits courts ? Sauver la biodiversité ? Cultiver un jardin naturel à la maison ? Autour d’un grand marché bio, des conférences et tables rondes réunissent penseurs, scientifiques, lanceurs d’alertes, grands experts et simples jardiniers pour imaginer des solutions concrètes, applicables tout de suite !



La Fête des plantes, c’est aussi l’occasion de (re)découvrir le Jardin des migrations : véritable jardin manifeste offrant un parcours-découverte de l’histoire de la végétation méditerranéenne et de ses usages, il illustre le brassage des cultures en Méditerranée et raconte l’histoire du lien qui unit les hommes et les plantes depuis des millénaires.





Mercredi 13 décembre 2023 à 10h00

– Ouverture de l’exposition permanente « Populaire ? »



Pour la première fois, le Mucem présente ses collections dans toute l’étendue de leur richesse et de leur diversité : l’exposition permanente « Populaire ? » nous révèle les trésors du Mucem !



Du néolithique à l’art contemporain en passant par l’histoire, l’archéologie, l’anthropologie, et les beaux-arts, les collections du Mucem s’intéressent aux mille et une facettes de nos sociétés contemporaines. Les objets spectaculaires y côtoient les objets les plus simples – des objets du quotidien – mais qui n’en demeurent pas moins à leur manière des chefs-d’œuvre d’art populaire !







Vendredi 24 mai, samedi 25 mai et dimanche 26 mai

– Un grand musée bleu



Résolument tourné vers la Méditerranée, les pieds dans l’eau, le Mucem souhaite pleinement s’investir dans les enjeux de protection de la biodiversité marine et de lutte contre les pollutions plastiques.



C’est l’enjeu de ces trois journées exceptionnelles qui auront la particularité de confronter le regard de grands scientifiques, spécialistes de ces questions, à celui des artistes baroudeurs ayant sillonné les mers, et dont les créations seront présentées dans une exposition spécialement créée pour ce projet.



Ateliers malins, projections de documentaires et moments ludiques permettront enfin de sensibiliser les petits et les grands au fléau de ces matières plastiques qui nous polluent la vie (et qui nous polluent la mer !).







Samedi 15 juin 2024 à 10h00

– Ouverture de « Images de la Méditerranée »



Les imaginaires de la Méditerranée sont multiples. Tous ne sauraient être montrés dans une unique exposition.



Le parti de celle qui s’installera pour plusieurs années au sein du J4 est de se concentrer sur les images que les musées et leurs collections ont fortement contribué depuis le XVIIIe siècle à construire, en particulier à travers la médiation des artistes et des ethnologues.

