Institut International de la Marionnette 7, place Winston Churchill Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Centre de formation, de recherche, de documentation et création, l’Institut International de la Marionnette (créé en 1981) est à la fois un lieu de réflexion lié à la création contemporaine et un conservatoire dédié à l’histoire et aux savoir-faire d’un art issu de la tradition.Créé en 1987, son école, l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM), forme des acteurs-marionnettistes en trois ans. Elle délivre le DNSPC, spécialité acteur-marionnettiste. L’Institut propose également un programme de formation continue en direction des professionnels.Le public est régulièrement invité à découvrir le travail des élèves – 13e promotion (2021-2024) – et des artistes en résidence ou en formation, lors de présentations de fin d’atelier ou de stage. Plus d’infos sur www.marionnette.comPar ailleurs, l’institut accueille en résidence tout au long de l’année des chercheurs venus du monde entier, organise des laboratoires et des expérimentations, et propose des expositions, colloques et conférences ouverts au public.Toute personne intéressée par la marionnette peut venir au centre de documentation pour consulter des ouvrages sur l’histoire ou la construction, des périodiques dans toutes les langues, visionner des vidéos de spectacles. Horaires d’ouverture et catalogue en ligne : cataloguedoc.marionnette.comPour prolonger la découverte chez soi, le Portail des arts de la marionnette permet de retrouver les travaux des étudiants de l’ESNAM, mais aussi des milliers de documents sur le patrimoine et la création contemporaine proposés par l’Institut et ses partenaires: marionnette, théâtre d’ombres, théâtre de papier, théâtre d’objets… www.lelab.artsdelamarionnette.eu.

7, place Winston Churchill

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Center of training, research, documentation and creation, the International Institute of Puppetry (created in 1981) is both a place of reflection linked to contemporary creation and a conservatory dedicated to the history and know-how of an art born of tradition. Created in 1987, its school, the Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM), trains puppeteers in three years. It delivers the DNSPC, speciality actor-puppeteer. The public is regularly invited to discover the work of the students – the 13th class (2021-2024) – and of the artists in residence or in training, during presentations at the end of the workshop or internship. For more information, please visit www.marionnette.comPar. The institute also welcomes researchers from all over the world for residencies throughout the year, organizes laboratories and experiments, and offers exhibitions, colloquia and conferences open to the public. Anyone interested in puppetry can come to the documentation center to consult books on the history or construction of puppets, periodicals in all languages, and to watch videos of performances. Opening hours and online catalog: cataloguedoc.marionnette.comTo extend the discovery at home, the Puppetry Arts Portal allows you to find the work of ESNAM students, but also thousands of documents on heritage and contemporary creation offered by the Institute and its partners: puppetry, shadow theater, paper theater, object theater … www.lelab.artsdelamarionnette.eu

Centro de formación, investigación, documentación y creación, el Instituto Internacional de la Marioneta (creado en 1981) es a la vez un lugar de reflexión vinculado a la creación contemporánea y un conservatorio dedicado a la historia y al saber hacer de un arte nacido de la tradición. Creada en 1987, su escuela, la Escuela Nacional Superior de las Artes de la Marioneta (ESNAM), forma a los titiriteros en tres años. Entrega el DNSPC, especialidad actor-titiritero. El público es invitado regularmente a descubrir el trabajo de los estudiantes -la 13ª promoción (2021-2024)- y de los artistas en residencia o en formación, durante las presentaciones de fin de taller o de prácticas. Para más información, visite www.marionnette.comPar. El instituto acoge a investigadores de todo el mundo para realizar residencias durante todo el año, organiza laboratorios y experimentos, y ofrece exposiciones, coloquios y conferencias abiertas al público. Cualquier persona interesada en los títeres puede acudir al centro de documentación para consultar libros sobre la historia o la construcción de títeres, publicaciones periódicas en todos los idiomas y ver vídeos de representaciones. Horarios y catálogo en línea: cataloguedoc.marionnette.com Para ampliar el descubrimiento en casa, el Portal de las Artes de la Marioneta le permite encontrar el trabajo de los alumnos de la ESNAM, así como miles de documentos sobre el patrimonio y la creación contemporánea que ofrecen el Instituto y sus socios: marionetas, teatro de sombras, teatro de papel, teatro de objetos… www.lelab.artsdelamarionnette.eu

Das 1981 gegründete Institut International de la Marionnette ist ein Zentrum für Ausbildung, Forschung, Dokumentation und Kreation, ein Ort der Reflexion über zeitgenössische Kunst und ein Konservatorium, das sich der Geschichte und dem Know-how einer traditionsreichen Kunst widmet. 1987 gegründet, bildet seine Schule, die Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM), in drei Jahren Schauspieler-Marionettenspieler aus. Sie verleiht das DNSPC, Fachrichtung Schauspieler-Marionettenspieler. Die Öffentlichkeit ist regelmäßig eingeladen, die Arbeit der Schüler – 13. Jahrgang (2021-2024) – und der Künstler in Residenz oder Ausbildung bei Abschlusspräsentationen von Workshops oder Praktika zu entdecken. Weitere Informationen unter www.marionnette.comPar Außerdem nimmt das Institut das ganze Jahr über Forscher aus der ganzen Welt in Residenzen auf, organisiert Laboratorien und Experimente und bietet Ausstellungen, Kolloquien und Konferenzen an, die der Öffentlichkeit zugänglich sind.Jeder, der sich für die Marionette interessiert, kann ins Dokumentationszentrum kommen, um Bücher über die Geschichte oder den Aufbau, Zeitschriften in allen Sprachen und Videos von Aufführungen zu konsultieren. Öffnungszeiten und Online-Katalog: cataloguedoc.marionnette.comUm die Entdeckungsreise zu Hause fortzusetzen, bietet das Portal der Marionettenkunst die Möglichkeit, die Arbeiten der Studenten der ESNAM zu finden, aber auch Tausende von Dokumenten über das Kulturerbe und das zeitgenössische Schaffen, die vom Institut und seinen Partnern angeboten werden: Marionette, Schattentheater, Papiertheater, Objekttheater… www.lelab.artsdelamarionnette.eu

