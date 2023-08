CONCERT ORGUE ET CHANT 7 Place Ste Marthe Stiring-Wendel Catégories d’Évènement: Moselle

Stiring-Wendel CONCERT ORGUE ET CHANT 7 Place Ste Marthe Stiring-Wendel, 29 septembre 2023, Stiring-Wendel. Stiring-Wendel,Moselle « Méditations religieuses »

Olivier Schmitt, orgue.

Alexia Dorczinski, soprano.

Eglise Saint-François – Stiring-Wendel. Entrée libre, plateau.. Tout public

Vendredi 2023-09-29 20:00:00 fin : 2023-09-29 21:00:00. 0 EUR.

7 Place Ste Marthe

Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est



« Religious meditations

Olivier Schmitt, organ.

Alexia Dorczinski, soprano.

Eglise Saint-François ? Stiring-Wendel. Free admission, set. « Meditaciones religiosas

Olivier Schmitt, órgano.

Alexia Dorczinski, soprano.

Iglesia de Saint-François ? Stiring-Wendel. Entrada gratuita. » Religiöse Meditationen »

Olivier Schmitt, Orgel.

Alexia Dorczinski, Sopran.

Mise à jour le 2023-08-28

