SOIRÉE HALLOWEEN 7 place Simone Veil Thionville, 31 octobre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Halloween s’invite chez Arsène & Clara !

Pour l’occasion, nous vous avons préparé un super programme :

– Menu spécial HALLOWEEN

– Soirée Musicale animée par Nina Jack à partir de 19h30

– Karaoké

– Soirée dansante

-Tirage au sort dans les participants déguisés pour la remise d’un prix

Tous les participants déguisés auront le droit au cocktail HALLOWEEN offert !. Tout public

Mardi 2023-10-31 19:00:00 fin : 2023-10-31 . .

7 place Simone Veil

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Halloween is coming to Arsène & Clara!

For the occasion, we’ve put together a great program:

– Special HALLOWEEN menu

– Musical evening hosted by Nina Jack from 7.30pm

– Karaoke

– Dance party

-Prize draw among participants in costume

All participants in costume will be entitled to a free HALLOWEEN cocktail!

¡Halloween llega a Arsène & Clara!

Para la ocasión, hemos preparado un magnífico programa para ti:

– Menú especial HALLOWEEN

– Velada musical a cargo de Nina Jack a partir de las 19.30 h

– Karaoke

– Fiesta de baile

-Sorteo de premios entre los participantes disfrazados

Todos los participantes disfrazados tendrán derecho a un cóctel HALLOWEEN gratuito

Halloween lädt sich bei Arsène & Clara ein!

Zu diesem Anlass haben wir ein tolles Programm für Sie zusammengestellt:

– Spezielles HALLOWEEN-Menü

– Musikabend unter der Leitung von Nina Jack ab 19:30 Uhr

– Karaoke

– Tanzabend

-Verlosung eines Preises unter den verkleideten Teilnehmern

Alle verkleideten Teilnehmer erhalten einen kostenlosen HALLOWEEN-Cocktail!

Mise à jour le 2023-10-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME