Jur’Aventures : Chasse au trésor hivernale 7 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux, 5 janvier 2024, Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Début : 2024-01-05 10:00:00

fin : 2024-01-05 12:00:00

Cet hiver, une nouvelle aventure vous attend à Saint-Laurent-en-Grandvaux sur l’appli Jur’aventures!

Circuit mettant en lumière certains commerces du centre-ville. Cette aventure dure environ 30 minutes, sur un parcours de 0,5 km, départ à l’Office de tourisme Haut-Jura Grandvaux.

Les commerçants qui participent à cette animation accueilleront avec plaisir les Jur’Aventuriers les vendredis 29 décembre et 5 janvier, entre 10h et 12h et entre 15h et 17h.

L’office de tourisme invite locaux et visiteurs à télécharger l’application gratuite disponible sur le play store, et à lancer l’aventure suivante :

« Chasse au trésor hivernale à Saint-Laurent-en-Grandvaux »

Bonjour, je m’appelle Léo. J’ai fait quelques emplettes chez les commerçants de Saint-Laurent-en-Grandvaux pour les fêtes. Plein de bonne humeur, j’ai décidé de te faire un petit cadeau. Mais comme je suis joueur, tu vas devoir résoudre quelques énigmes avant. Pour les résoudre, il te faudra passer dans les mêmes commerces que moi.

Dans chaque commerce, une question t’attend. Si tu trouves la bonne réponse, tu gagnes des fossiles, symboles de sagesse ! Et dans tous les cas, tu gagnes aussi un parchemin. Lis-le, tu apprendras plein de chose et surtout, tu verras un précieux indice te permettant de résoudre l’énigme finale ! Tu peux aussi demander cet indice directement au commerçant, une fois que tu as répondu à la question.

Prêt à relever le défi ?

7 place Simone Veil Office de tourisme

Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté



