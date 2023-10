STAGES PARENT/ENFANT DE LA PETITE ACADÉMIE – MONTPELLIER 7 Place Saint-Côme Montpellier, 27 janvier 2024, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Un moment unique & complice avec votre enfant ! Quoi de plus beau qu’une peinture à 4 mains ?.

2024-01-27 15:00:00 fin : 2024-01-27 18:00:00. EUR.

7 Place Saint-Côme

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



A unique moment with your child! What could be more beautiful than a 4-hand painting?

¡Un momento único con su hijo! Qué puede haber más bonito que pintar a 4 manos?

Ein einzigartiger & komplizenhafter Moment mit Ihrem Kind! Was gibt es Schöneres als ein Gemälde mit vier Händen?

Mise à jour le 2023-08-17 par OT MONTPELLIER