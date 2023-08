LES STAGES ET ATELIERS ADULTES DE LA PETITE ACADÉMIE – MONTPELLIER 7 Place Saint-Côme Montpellier, 5 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Que vous ayez une sensibilité artistique et la curiosité d’apprendre, les ateliers et stages adultes de la Petite Académie Montpellier vous assurent de passer un bon moment et de découvrir de nouvelles techniques..

2023-10-05 17:30:00 fin : 2023-10-05 17:30:00. EUR.

7 Place Saint-Côme

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Whether you’re artistically inclined or curious about learning, the Petite Académie Montpellier’s adult workshops and courses are guaranteed to give you a good time and help you discover new techniques.

Tanto si tiene sensibilidad artística como curiosidad por aprender, los talleres y cursos para adultos de la Petite Académie Montpellier le harán pasar un buen rato y le ayudarán a descubrir nuevas técnicas.

Egal, ob Sie eine künstlerische Ader haben und neugierig darauf sind, etwas zu lernen, die Workshops und Praktika für Erwachsene in der Petite Académie Montpellier garantieren Ihnen, dass Sie eine gute Zeit haben und neue Techniken entdecken.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT MONTPELLIER