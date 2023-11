Decouverte des métiers de l’aide à la personne 7 place royale Sauveterre-de-Béarn, 23 novembre 2023, Sauveterre-de-Béarn.

Sauveterre-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Venez expérimenter ! Venez rencontrer ! Venez vous informer ! Ateliers ludiques, simulateurs de vieillissement, paroles de professionnels, offres d’emplois et formations, aides à la mobilité … Un moment de partage pour tous !.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 17:00:00. EUR.

7 place royale Hôtel de Ville

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and experience! Come and meet us! Get informed! Fun workshops, ageing simulators, what professionals have to say, job and training opportunities, mobility aids… A moment of sharing for all!

¡Ven y experimenta! Venga a conocernos ¡Venga a descubrirnos! Talleres lúdicos, simuladores de envejecimiento, la opinión de los profesionales, ofertas de empleo y formación, ayudas a la movilidad… Para todos los gustos

Kommen Sie und experimentieren Sie! Kommen Sie und treffen Sie sich! Kommen Sie und informieren Sie sich! Spielerische Workshops, Alterssimulatoren, Worte von Fachleuten, Stellen- und Ausbildungsangebote, Mobilitätshilfen … Ein Moment des Austauschs für alle!

