Atelier : Je(eux) Découpe ! 7 Place Raymond Queneau Le Havre, 3 novembre 2023, Le Havre.

Dans cet atelier, votre outil principal, c’est la découpeuse numérique. Cette machine est magique, elle permet une découpe fine et parfaite de vos dessins, ou encore plus simple, juste en reproduisant un modèle.

Venez découvrir l’univers et les techniques de la découpeuse numérique, grâce à laquelle vous pouvez réaliser une multitude d’objets décoratifs, personnaliser vos vêtements, créer des cartes de vœux et même des albums photo fun.

Conçu pour numériser et découper images, photos, coupure de presse ou encore dessins faits main, cet outil numérique constitue un atout pour vos activités créatives. Avec plus d’un millier de motifs disponibles, adaptable à une large variété de matière (papier, carton, tissu, plastique, adhésif…), vous réalisez vos projets en un éclair avec comme seule limite votre imagination !

A partir de 6 ans, sur inscription.

In this workshop, your main tool is the digital cutter. It’s a magical machine, enabling you to cut your designs finely and perfectly, or even simpler, just by reproducing a model.

Come and discover the world and techniques of the digital cutter, with which you can make a multitude of decorative objects, personalize your clothes, create greetings cards and even fun photo albums.

Designed for digitizing and cutting images, photos, clippings and hand-drawn designs, this digital tool is an asset for your creative activities. With over a thousand patterns to choose from, and adaptable to a wide variety of materials (paper, cardboard, fabric, plastic, adhesive, etc.), you can complete your projects in a flash, with your imagination the only limit!

Ages 6 and up, registration required

En este taller, tu herramienta principal es la cortadora digital. Es una máquina mágica que puede cortar tus diseños a la perfección, o incluso más sencillos, simplemente reproduciendo un modelo.

Ven a descubrir el mundo y las técnicas de la cortadora digital, con la que podrás realizar multitud de objetos decorativos, personalizar tu ropa, crear tarjetas de felicitación e incluso divertidos álbumes de fotos.

Diseñada para digitalizar y recortar imágenes, fotos, recortes de prensa o incluso diseños dibujados a mano, esta herramienta digital es una auténtica ventaja para sus actividades creativas. Con más de mil diseños disponibles y adaptable a una gran variedad de materiales (papel, cartulina, tela, plástico, adhesivo, etc.), podrá realizar sus proyectos en un abrir y cerrar de ojos, ¡su imaginación será el único límite!

A partir de 6 años, previa inscripción

In diesem Atelier ist Ihr wichtigstes Werkzeug der digitale Cutter. Diese Maschine ist magisch, denn sie ermöglicht es, Ihre Entwürfe fein und perfekt auszuschneiden oder, noch einfacher, nur eine Vorlage zu reproduzieren.

Entdecken Sie die Welt und die Techniken des digitalen Schneideplotters, mit dem Sie eine Vielzahl von Dekorationsartikeln herstellen, Ihre Kleidung personalisieren, Grußkarten erstellen und sogar lustige Fotoalben gestalten können.

Mit dem digitalen Schneideplotter können Sie Bilder, Fotos, Zeitungsausschnitte und handgefertigte Zeichnungen scannen und ausschneiden und so Ihre Kreativität fördern. Mit mehr als tausend verfügbaren Motiven und einer Vielzahl von Materialien (Papier, Karton, Stoff, Plastik, Klebstoff usw.) können Sie Ihre Projekte im Handumdrehen umsetzen, wobei Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt sind!

Ab 6 Jahren, nach Anmeldung

