VISITE NOCTURNE 7, place Lastic Rieux-Volvestre, 1 juillet 2023, Rieux-Volvestre.

Rieux-Volvestre,Haute-Garonne

6 visites, 6 villages 6 guides différents !

Laissez-vous envoûter par l’atmosphère mystérieuse de nos villages lors de nos visites nocturnes pendant l’été ! Tous les mardis à 21h, du 11 juillet au 15 août, découvrez les secrets des ruelles et des monuments éclairés à la lueur de la lune..

fin : . 5 EUR.

7, place Lastic AUX JARDINS DE LA MAIRIE

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie



6 tours, 6 villages 6 different guides!

Let yourself be enchanted by the mysterious atmosphere of our villages on our summer night tours! Every Tuesday at 9pm, from July 11 to August 15, discover the secrets of the village streets and monuments by moonlight.

6 visitas, 6 pueblos, 6 guías diferentes

Déjese hechizar por la atmósfera misteriosa de nuestros pueblos en nuestras visitas nocturnas durante el verano Todos los martes a las 21:00 h, del 11 de julio al 15 de agosto, descubra los secretos de las callejuelas y los monumentos a la luz de la luna.

6 Besuche, 6 Dörfer 6 verschiedene Führer!

Lassen Sie sich im Sommer bei unseren Nachtführungen von der geheimnisvollen Atmosphäre unserer Dörfer verzaubern! Entdecken Sie jeden Dienstag um 21 Uhr vom 11. Juli bis zum 15. August die Geheimnisse der im Mondlicht beleuchteten Gassen und Denkmäler.

