Les rendez-vous du cinéma italien – Un americano a Roma 7 place Joseph Rau Aubagne, 15 décembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Une immersion dans l’histoire et la culture italienne à travers son cinéma.

Ces rendez-vous seront présentés et animés par Alessandra Rassetti, professeur d’italien et passionnée de cinéma.

Film de 1954 réalisé par Steno avec Alberto Sordi – En VO..

2023-12-15 19:00:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

7 place Joseph Rau

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An immersion in Italian history and culture through its cinema.

These events will be presented and hosted by Alessandra Rassetti, Italian teacher and cinema enthusiast.

1954 film directed by Steno and starring Alberto Sordi – In VO.

Una inmersión en la historia y la cultura italianas a través de su cine.

Estos eventos serán presentados y conducidos por Alessandra Rassetti, profesora de italiano y entusiasta del cine.

Película de 1954 dirigida por Steno y protagonizada por Alberto Sordi – En lengua original.

Ein Eintauchen in die italienische Geschichte und Kultur durch sein Kino.

Diese Termine werden von Alessandra Rassetti, Italienischlehrerin und Filmliebhaberin, präsentiert und moderiert.

Film von 1954 unter der Regie von Steno mit Alberto Sordi – in OV.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile