Spectacle > « Sorcières 7 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage, 28 mars 2024, Tessy-Bocage.

Tessy-Bocage,Manche

Rendez-vous le 26 mars prochain au théâtre des Halles de Tessy Bocage pour assister au spectacle « Sorcières ».

« Les mots, la mort, les sorts ». Ce livre de Jeanne Favret Saada, anthropologue d’origine tunisienne, dont le titre recèle déjà plein de mystères, éveille la rationalité occidentale aux pratiques de la sorcellerie. Cet univers de magie perdure aujourd’hui dans de nombreux territoires ruraux. À l’invitation du Préau, en suivant l’exemple de la célèbre anthropologue, Lucie Berelowitsch et l’autrice associée Penda Diouf ont parcouru le bocage normand et mené l’enquête sur les bons et les mauvais sorts, sur les rebouteux, les coupeurs de feu et les prêtres exorsistes. Elles ont récolté des faits divers, des histoires et des légendes mettant en jeu ce qu’on appelle les actes de sorcellerie.

Le projet Sorcières est une fiction inventée à partir de ces témoignages, écrite pour trois comédiens, avec un univers musical fort et réalisé dans le cadre d’une résidence d’écriture à l’Usine Utopik en 2022.

Mise en scène : Lucie Berelowitsch

Texte : Penda Diouf.

2024-03-28 20:30:00 fin : 2024-03-28 . .

7 Place Jean-Claude Lemoine

Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie



Join us on March 26 at the Théâtre des Halles in Tessy Bocage for the « Sorcières » show.

« Words, death, spells ». This book by Tunisian-born anthropologist Jeanne Favret Saada, whose title is already full of mysteries, awakens Western rationality to the practices of witchcraft. Today, this world of magic persists in many rural areas. At Le Préau’s invitation, and following the example of the famous anthropologist, Lucie Berelowitsch and associate author Penda Diouf travelled through the Normandy bocage, investigating good and bad spells, bonesetters, fire-cutters and exorist priests. They collected miscellaneous facts, stories and legends involving so-called acts of witchcraft.

The Sorcières project is a fictional work based on these testimonies, written for three actors, with a strong musical background, and produced as part of a writing residency at Usine Utopik in 2022.

Director: Lucie Berelowitsch

Text: Penda Diouf

Únase a nosotros el 26 de marzo en el Théâtre des Halles de Tessy Bocage para asistir al espectáculo « Sorcières ».

« Palabras, muerte y hechizos ». Este libro de Jeanne Favret Saada, antropóloga de origen tunecino, cuyo título ya está lleno de misterios, despierta la racionalidad occidental ante las prácticas de brujería. Este mundo de magia pervive hoy en muchas zonas rurales. Invitadas por Le Préau, Lucie Berelowitsch y la autora asociada Penda Diouf siguieron el ejemplo de la célebre antropóloga, recorriendo el bocage normando e investigando sobre hechizos buenos y malos, hueseros, cortadores de fuego y sacerdotes exorcistas. Recogieron hechos diversos, historias y leyendas relacionadas con lo que se conoce como actos de brujería.

El proyecto Sorcières es una obra de ficción basada en estos relatos, escrita para tres actores, con un fuerte fondo musical y producida como parte de una residencia de escritura en Usine Utopik en 2022.

Dirección: Lucie Berelowitsch

Texto: Penda Diouf

Wir treffen uns am 26. März im Théâtre des Halles in Tessy Bocage, um die Aufführung « Sorcières » (Hexen) zu sehen.

« Die Worte, der Tod, die Zaubersprüche ». Dieses Buch von Jeanne Favret Saada, einer Anthropologin tunesischer Herkunft, dessen Titel bereits viele Geheimnisse birgt, weckt die westliche Rationalität für die Praktiken der Hexerei. Diese Welt der Magie besteht heute noch in vielen ländlichen Gebieten fort. Auf Einladung von Le Préau und nach dem Vorbild der berühmten Anthropologin durchstreiften Lucie Berelowitsch und die Autorin Penda Diouf die Bocage Normandie und stellten Nachforschungen über gute und schlechte Zaubersprüche, über Schamanen, Feuerschneider und exorzistische Priester an. Sie sammelten Fakten, Geschichten und Legenden, die mit Hexerei zu tun haben.

Das Projekt Sorcières ist eine erfundene Fiktion, die auf diesen Zeugenaussagen basiert, für drei Schauspieler geschrieben wurde, mit einem starken musikalischen Universum und im Rahmen eines Schreibaufenthalts in der Usine Utopik im Jahr 2022 realisiert wurde.

Regie: Lucie Berelowitsch

Text: Penda Diouf

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche