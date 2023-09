Concert > Les Marie Jeanne 7 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage, 23 janvier 2024, Tessy-Bocage.

Tessy-Bocage,Manche

Rendez-vous le 23 janvier prochain au théâtre des Halles de Tessy Bocage pour au concert « Les Marie Jeanne ».

Quatorze chanteuses accompagnées d’un guitariste interprètent des chants polyphoniques des Balkans ou d’ailleurs…

Les voix sont pleines et libres, les femmes sont belles… et drôles !

Eclats de joie tzigane, vibrations sacrées et bourdons d’émotions…

Depuis 2008, les Marie Jeanne sont guidées par Florence Cramoisan, chanteuse, cheffe de chœur , musicothérapeute, qui leur transmet son amour des voix et son regard artistique..

2024-01-23 20:30:00

7 Place Jean-Claude Lemoine

Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie



Join us on January 23 at the Théâtre des Halles in Tessy Bocage for the « Les Marie Jeanne » concert.

Fourteen female singers accompanied by a guitarist perform polyphonic songs from the Balkans and elsewhere…

The voices are full and free, the women are beautiful… and funny!

Bursts of gypsy joy, sacred vibrations and emotional drones…

Since 2008, Les Marie Jeanne have been guided by Florence Cramoisan, singer, conductor and music therapist, who shares with them her love of voices and her artistic vision.

Únase a nosotros el 23 de enero en el Théâtre des Halles de Tessy Bocage para asistir a un concierto de « Les Marie Jeanne ».

Catorce cantantes femeninas acompañadas por un guitarrista interpretan canciones polifónicas de los Balcanes y de otros lugares…

Las voces son plenas y libres, las mujeres son bellas… ¡y divertidas!

Estallidos de alegría gitana, vibraciones sagradas y zumbidos de emoción…

Desde 2008, Les Marie Jeanne están guiadas por Florence Cramoisan, cantante, directora de orquesta y musicoterapeuta, que comparte con ellas su amor por las voces y su visión artística.

Am 23. Januar 2011 findet im Théâtre des Halles in Tessy Bocage ein Konzert mit dem Titel « Les Marie Jeanne » statt.

Vierzehn Sängerinnen, die von einem Gitarristen begleitet werden, interpretieren polyphone Lieder vom Balkan oder aus anderen Ländern…

Die Stimmen sind voll und frei, die Frauen sind schön… und lustig!

Splitter der Zigeunerfreude, heilige Vibrationen und Hummeln der Emotionen…

Seit 2008 werden die Marie Jeanne von Florence Cramoisan, Sängerin, Chorleiterin und Musiktherapeutin, geleitet, die ihnen ihre Liebe zu den Stimmen und ihren künstlerischen Blick vermittelt.

