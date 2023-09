Spectacle > L’impossible sous vos yeux ! 7 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage, 9 janvier 2024, Tessy-Bocage.

Tessy-Bocage,Manche

Rendez-vous le 9 janvier prochain au théâtre des Halles de Tessy Bocage pour assister au spectacle de magie « L’impossible sous vos yeux ! » de David Marks.

Cédric Guillaume de son nom de scène David Marks est champion de France de magie.

« L’impossible sous vos yeux » est un spectacle avec beaucoup d’interactivité entre le public et l’artiste. De la magie générale, de la lévitation, du mentalisme et de l’inexplicable . Le tout dans une ambiance conviviale, familiale, avec de la comédie, de la fantaisie, de l’humour et bien sûr de la magie..

2024-01-09 20:30:00 fin : 2024-01-09 . .

7 Place Jean-Claude Lemoine

Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie



Join us on January 9 at the Théâtre des Halles in Tessy Bocage for the magic show « L’impossible sous vos yeux! » by David Marks.

Cédric Guillaume, whose stage name is David Marks, is French magic champion.

« L’impossible sous vos yeux » is a show with plenty of interactivity between audience and performer. General magic, levitation, mentalism and the inexplicable. All in a friendly, family-friendly atmosphere, with comedy, fantasy, humor and, of course, magic.

¡Únase a nosotros el 9 de enero en el Théâtre des Halles de Tessy Bocage para asistir al espectáculo de magia de David Marks « L’impossible sous vos yeux!

Cédric Guillaume, cuyo nombre artístico es David Marks, es un campeón francés de magia.

« L’impossible sous vos yeux » es un espectáculo con mucha interactividad entre el público y el artista. Magia general, levitación, mentalismo y lo inexplicable. Todo ello en un ambiente familiar y agradable, con comedia, fantasía, humor y, por supuesto, magia.

Wir treffen uns am 9. Januar im Théâtre des Halles in Tessy Bocage, um die Zaubershow « L’impossible sous vos yeux! » von David Marks zu sehen.

Cédric Guillaume mit Künstlernamen David Marks ist französischer Meister der Zauberkunst.

« L’impossible sous vos yeux! » ist eine Show mit viel Interaktivität zwischen dem Publikum und dem Künstler. Allgemeine Magie, Levitation, Mentalismus und das Unerklärliche. Das Ganze findet in einer freundlichen, familiären Atmosphäre statt, mit Komik, Fantasie, Humor und natürlich Zauberei.

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche