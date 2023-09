Concert > Sonata Flamenca 7 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage, 1 décembre 2023, Tessy-Bocage.

Tessy-Bocage,Manche

Rendez-vous le 1er décembre prochain au théâtre des Halles de Tessy Bocage pour assister à la représentation « Sonata Flamenca » par la compagnie « Al doce flamenco ».

Grâce à cette commande du conservatoire de Caen, une vraie rencontre a eu lieu avec Daniela Rafaël, guitariste du conservatoire. Daniela est de Barcelone, Diego est du Costa Rica et il est d’origine espagnole et Hélène qui est normande a étudié pendant 6 ans le flamenco à Séville. Le fait de faire rencontrer le répertoire de la guitare classique espagnole et la danse flamenco a tout son sens.

Dans ce répertoire nous trouvons las folias de Mateo Bevilacqua, Asturias d’Albeniz, Serenata de Malats, le Fandango de Boccherini, Sonata flamenca de Jose Luis Narvaez… Les sonorité, les rythmes de ces compositions et de ces guitares se prêtent entièrement à s’unir à la danse flamenco. La danse d’Hélène Cornac viendra accentuer le rythme, les mélodies et l’expression des pièces..

2023-12-01 20:30:00 fin : 2023-12-01 . .

7 Place Jean-Claude Lemoine

Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie



Join us on December 1 at the Théâtre des Halles in Tessy Bocage for a performance of « Sonata Flamenca » by the « Al doce flamenco » company.

Thanks to this commission from the Conservatoire de Caen, a real encounter took place with Daniela Rafaël, a guitarist from the Conservatoire. Daniela is from Barcelona, Diego is from Costa Rica and is of Spanish origin, and Hélène, who is from Normandy, studied flamenco in Seville for 6 years. Bringing together the repertoire of Spanish classical guitar and flamenco dance makes perfect sense.

In this repertoire we find Mateo Bevilacqua’s folias, Albeniz’s Asturias, Malats’s Serenata, Boccherini’s Fandango, Jose Luis Narvaez’s Sonata flamenca… The sounds and rhythms of these compositions and guitars lend themselves perfectly to the flamenco dance. Hélène Cornac’s dance will accentuate the rhythm, melodies and expression of the pieces.

Únase a nosotros el 1 de diciembre en el Théâtre des Halles de Tessy Bocage para asistir al espectáculo « Sonata Flamenca » de la compañía « Al doce flamenco ».

Gracias a este encargo del Conservatorio de Caen, se produjo un verdadero encuentro con Daniela Rafaël, guitarrista del Conservatorio. Daniela es barcelonesa, Diego es costarricense de origen español y Hélène, normanda, estudió flamenco en Sevilla durante 6 años. Unir el repertorio de la guitarra clásica española y el baile flamenco tiene mucho sentido.

El repertorio incluye las folías de Mateo Bevilacqua, las Asturias de Albéniz, la Serenata de Malats, el Fandango de Boccherini y la Sonata flamenca de José Luis Narváez. Los sonidos y ritmos de estas composiciones y guitarras se prestan perfectamente al baile flamenco. El baile de Hélène Cornac acentuará el ritmo, las melodías y la expresión de las piezas.

Treffen Sie sich am 1. Dezember im Théâtre des Halles in Tessy Bocage, um der Aufführung « Sonata Flamenca » des Ensembles « Al doce flamenco » beizuwohnen.

Dank dieses Auftrags des Konservatoriums von Caen kam es zu einer echten Begegnung mit Daniela Rafaël, der Gitarristin des Konservatoriums. Daniela kommt aus Barcelona, Diego aus Costa Rica und ist spanischer Abstammung, und Hélène aus der Normandie hat sechs Jahre lang Flamenco in Sevilla studiert. Das Repertoire der klassischen spanischen Gitarre auf den Flamencotanz treffen zu lassen, macht Sinn.

In diesem Repertoire finden wir las folias von Mateo Bevilacqua, Asturias von Albeniz, Serenata von Malats, den Fandango von Boccherini, Sonata flamenca von Jose Luis Narvaez… Der Klang, die Rhythmen dieser Kompositionen und Gitarren eignen sich vollständig, um sich mit dem Flamencotanz zu vereinen. Der Tanz von Hélène Cornac wird den Rhythmus, die Melodien und den Ausdruck der Stücke betonen.

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche