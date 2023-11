Soirée Bières, charcuteries et fromages 7 Place Henri Martin Aÿ-Champagne, 17 novembre 2023, Aÿ-Champagne.

Aÿ-Champagne,Marne

L’automne est propice aux soirées conviviales entre proches, entre amis.

La Frigousse propose une soirée avec des bières de la brasserie l’Agéenne et une planche de fromages – charcuteries..

7 Place Henri Martin La Frigousse

Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est



Autumn is the perfect time to get together with friends and family.

La Frigousse offers an evening with beers from the Agéenne brewery and a cheese and charcuterie board.

El otoño es el momento perfecto para reunirse con los amigos y la familia.

La Frigousse propone una velada con cervezas de la cervecería Agéenne y una tabla de quesos y embutidos.

Der Herbst eignet sich für gesellige Abende im Kreise von Verwandten und Freunden.

La Frigousse bietet einen Abend mit Bieren der Brauerei l’Agéenne und einer Käse- – Wurstplatte.

