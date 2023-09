PORTES OUVERTES: NUIT DU DROIT 7 Place Edmond Henry Épinal, 4 octobre 2023, Épinal.

Cette année se tiendra la deuxième édition de la Nuit du droit organisée au sein du département des VOSGES. Dans cette optique le tribunal judiciaire d’Epinal et la faculté de droit d’Epinal vous proposent une première approche du droit et des professions juridiques. A cette fin, vous pourrez, d’une part, assister à une conférence et d’autre part, partir à la découverte des professions du droit au moyen d’un carrefour des métiers.

• A partir de 18h se tiendra la conférence juridique ouverte au public – Faculté de droit Epinal

Une conférence, ouverte au public, présentée par Madame DERDAELE, MCF à l’université de Lorraine, accompagné de Maître ZOUBEDI-DEFERT, se tiendra à la Faculté de droit d’Epinal et portera sur « Le Droit et les Jeux Olympiques »

• A partir de 18h00 se tiendra le carrefour des métiers – Tribunal judiciaire d’Epinal

L’ambition de ce carrefour des métiers est de mettre le justiciable en mesure de de découvrir différents métiers judicaires et à fortiori juridiques. Par ailleurs, l’objectif est également d’associer acteurs de la justice et partenaires pour faire découvrir leurs missions et contribuer au développement de la justice de proximité.. Tout public

Mercredi 2023-10-04 18:00:00 fin : 2023-10-04 21:00:00. 0 EUR.

7 Place Edmond Henry FACULTE DE DROIT

Épinal 88000 Vosges Grand Est



This year will see the second edition of the Nuit du droit organized in the VOSGES department. With this in mind, the Epinal law court and the Epinal law faculty are offering a first approach to the law and the legal professions. You will be able to attend a conference and discover the legal professions through a « carrefour des métiers ».

starting at 6pm, the legal conference will be open to the public ? Epinal Law School

A conference, open to the public, presented by Ms DERDAELE, MCF at the University of Lorraine, accompanied by Maître ZOUBEDI-DEFERT, will be held at the Epinal Faculty of Law on « Law and the Olympic Games »

starting at 6:00 pm, the carrefour des métiers will take place ? Epinal Judicial Court

The aim of this « carrefour des métiers » is to give the public the opportunity to discover the different professions in the legal profession. The aim is also to bring together justice professionals and partners to showcase their work and contribute to the development of local justice.

Este año se organiza la segunda Noche del Derecho en el departamento de VOSGES. Con este motivo, el Tribunal Judicial de Epinal y la Facultad de Derecho de Epinal le proponen un primer acercamiento al Derecho y a las profesiones jurídicas. Para ello, podrá asistir a una conferencia y descubrir las profesiones jurídicas a través de un « carrefour des métiers ».

a partir de las 18.00 horas, la conferencia jurídica estará abierta al público ? Facultad de Derecho de Epinal

En la Facultad de Derecho de Epinal tendrá lugar una conferencia, abierta al público, presentada por la Sra. DERDAELE, MCF de la Universidad de Lorena, acompañada por Maître ZOUBEDI-DEFERT, sobre el tema « Derecho y Juegos Olímpicos »

a partir de las 18.00 horas, tendrá lugar el « carrefour des métiers » ? Tribunal Judicial de Epinal

El objetivo de esta feria del empleo es dar a conocer las diferentes profesiones judiciales y, más concretamente, jurídicas. También se pretende reunir a las personas implicadas en el sistema judicial y a los colaboradores para que conozcan mejor sus funciones y contribuyan al desarrollo de la justicia local.

Dieses Jahr findet zum zweiten Mal die « Nuit du droit » (Nacht des Rechts) statt, die im Département VOSGES organisiert wird. Das Gericht von Epinal und die Rechtsfakultät von Epinal bieten Ihnen einen ersten Einblick in das Recht und die juristischen Berufe. Zu diesem Zweck können Sie einerseits einer Konferenz beiwohnen und andererseits die juristischen Berufe auf einem « carrefour des métiers » kennenlernen.

ab 18 Uhr findet eine öffentlich zugängliche juristische Konferenz statt ? Juristische Fakultät Epinal

An der Rechtsfakultät in Epinal findet eine öffentliche Konferenz zum Thema « Das Recht und die Olympischen Spiele » statt, die von Frau DERDAELE, MCF an der Universität Lothringen, in Begleitung von Maître ZOUBEDI-DEFERT präsentiert wird

ab 18:00 Uhr findet der « carrefour des métiers » statt ? Gerichtsgebäude in Epinal

Das Ziel dieses « carrefour des métiers » ist es, den Bürgern die Möglichkeit zu geben, verschiedene Berufe in der Justiz und im juristischen Bereich kennenzulernen. Darüber hinaus sollen Akteure der Justiz und Partner zusammengebracht werden, um ihre Aufgaben vorzustellen und zur Entwicklung einer bürgernahen Justiz beizutragen.

