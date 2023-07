Chant et musique sacrée de l Inde du sud avec Emmanuelle Martin 7 Place du Tilleul Saint-Martin-en-Vercors, 15 août 2023, Saint-Martin-en-Vercors.

Saint-Martin-en-Vercors,Drôme

Atelier chant avec Emmanuelle Martin, chant et musique sacrée de l’Inde du sud. Emmanuelle est une artiste reconnue en France et en Europe dans le domaine de la musique carnatique. Puis à 18h mise en écoute participative et concert.

2023-08-15 17:00:00 fin : 2023-08-15 . EUR.

7 Place du Tilleul La Grange Ouverte

Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Singing workshop with Emmanuelle Martin, singing and sacred music from South India. Emmanuelle is a well-known artist in France and Europe in the field of Carnatic music. Then at 6 p.m., participatory listening and concert

Taller de canto con Emmanuelle Martin, canto y música sacra del sur de la India. Emmanuelle es una artista muy conocida en Francia y Europa en el ámbito de la música carnática. A continuación, a las 18.00 horas, audición participativa y concierto

Gesangsworkshop mit Emmanuelle Martin, Gesang und heilige Musik aus Südindien. Emmanuelle ist eine in Frankreich und Europa anerkannte Künstlerin auf dem Gebiet der karnatischen Musik. Anschließend um 18 Uhr partizipatives Zuhören und Konzert

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme Vercors Drôme