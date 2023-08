SOURCES POÉTIQUES – VERNISSAGE EXPOSITION 7 place du Soubeyran Marvejols, 21 octobre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Sources Poétiques – Vernissage exposition du peintre Matieu

Festival de poésie en Lozère

Visite commentée par des membres de la famille de l’artiste

Suivi d’un verre de l’amitié offert

Cette 3ème édition des Sources Poétiques met à l’honneur le c….

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

7 place du Soubeyran

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Sources Poétiques – Opening of painter Matieu’s exhibition

Poetry Festival in Lozère

Guided tour by members of the artist’s family

Followed by a welcome drink

This 3rd edition of Sources Poétiques honors the c…

Sources Poétiques – Inauguración de la exposición del pintor Matieu

Festival de poesía en Lozère

Visita guiada por miembros de la familia del artista

Seguido de una copa de bienvenida

Esta 3ª edición de Sources Poétiques rendirá homenaje…

Sources Poétiques – Vernissage Ausstellung des Malers Matieu

Festival der Poesie in der Lozère

Kommentierte Besichtigung durch Familienmitglieder des Künstlers

Anschließend ein angebotenes Glas Freundschaft

Diese 3. Ausgabe der Sources Poétiques stellt den K…

Mise à jour le 2023-08-25 par 48 – OT Gévaudan Destination