VOYAGE EN PAYS TEXTILE – VISITE GUIDÉE SUR LES TRACES DE L’HISTOIRE TEXTILE DE LODÈVE 7 place du Rialto Lodève, 3 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Une visite de ville exceptionnelle sur les traces de l’histoire textile de Lodève vous est proposée à l’occasion de la programmation « Voyage en Pays textile ».

Retrouvez la programmation complète de l’événement sur le site de la Communauté de communes Lodévois et Larzac : https://lodevoisetlarzac.fr/actualites/voyage-en-pays-textile/.

2023-12-03 11:00:00 fin : 2023-12-03 12:30:00. EUR.

7 place du Rialto

Lodève 34700 Hérault Occitanie



An exceptional city tour in the footsteps of Lodève’s textile history is offered as part of the « Voyage en Pays textile » program.

Find the full program on the Communauté de communes Lodévois et Larzac website: https://lodevoisetlarzac.fr/

El programa « Viaje al país textil » propone una visita excepcional de la ciudad siguiendo las huellas de la historia textil de Lodève.

El programa completo de actos puede consultarse en la página web de la Communauté de communes Lodévois et Larzac: https://lodevoisetlarzac.fr/

Eine außergewöhnliche Stadtbesichtigung auf den Spuren der Textilgeschichte von Lodève wird Ihnen anlässlich des Programms « Voyage en Pays Textile » angeboten.

Das vollständige Programm der Veranstaltung finden Sie auf der Website der Communauté de communes Lodévois et Larzac: https://lodevoisetlarzac.fr/

Mise à jour le 2023-10-28 par OT LODEVOIS ET LARZAC