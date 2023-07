Concert en terrasse avec « The Hermit’s Valley » – les vendredis de l’été 7 Place du Parvis Sourdeval, 21 juillet 2023, Sourdeval.

Sourdeval,Manche

Concert en terrasse au restaurant « Le Marrakech ». Jazz et improvisations. Organisé par la ville de Sourdeval..

2023-07-21 19:30:00 fin : 2023-07-21 21:30:00. .

7 Place du Parvis

Sourdeval 50150 Manche Normandie



Concert on the terrace of « Le Marrakech » restaurant. Jazz and improvisation. Organized by the town of Sourdeval.

Concierto en la terraza del restaurante « Le Marrakech ». Jazz e improvisación. Organizado por la ciudad de Sourdeval.

Terrassenkonzert im Restaurant « Le Marrakech ». Jazz und Improvisationen. Organisiert von der Stadt Sourdeval.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche