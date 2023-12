Atelier cercle de fleurs séchées 7 Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux, 1 décembre 2023, Bacqueville-en-Caux.

Bacqueville-en-Caux,Seine-Maritime

Dorothée vous accueille dans sa jolie boutique pour un atelier création d’un cercle de fleurs séchées !

Réservation indispensable!.

7 Place du Général de Gaulle L’Amaryllis

Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie



Dorothée welcomes you to her pretty boutique for a workshop on creating a circle of dried flowers!

Reservations essential!

Dorothée le da la bienvenida a su bonita boutique para un taller sobre la creación de un círculo de flores secas

Imprescindible reservar

Dorothée empfängt Sie in ihrem hübschen Geschäft für einen Workshop zur Herstellung eines Kreises aus getrockneten Blumen!

Reservierung erforderlich!

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme Terroir de Caux