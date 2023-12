L’after Beatles – Conférence de Christophe Brault 7 Place du Dossen Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

fin : 2024-04-09 22:15:00 . Avec Christophe BRAULT DJ animateur radio, diplômé en musicologie, Conférencier Musiques Actuelles. En avril 1970, Paul McCartney annonce qu’il quitte les Beatles, et c’est le chapitre du rock des sixties qui s’achève. Dés lors, nous allions suivre la carrière de quatre entités différentes, et autant de chance de nous réjouir de cette situation. Car pour la première moitié des seventies jusqu’au retrait de Lennon en 1975, les disques solos de John, de Paul, de George et même de Ringo sont, selon les albums, passables, intéressants, passionnants ou magistraux. Ce soir, nous entendrons des tubes, des raretés, tout ce que les ex «Fab Four» nous ont laissé pour le meilleur et pour l’avenir ! Entrée libre au chapeau .

