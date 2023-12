Moundrag en concert 7 Place du Dossen Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Morlaix Moundrag en concert 7 Place du Dossen Morlaix, 5 avril 2024, Morlaix. Morlaix Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05 22:30:00 . Quelque part entre Uriah Heep et Black Diamond Heavies, Moundrag proposent un show puissant et énergique, dans lequel l’improvisation tient une place importante. Camille et Colin Goellaën Duvivier sont frères. L’un joue de la batterie, l’autre du clavier, tous deux chantent. Ensemble ils démontrent qu’il n’est pas besoin de guitare pour jouer du rock’n’roll. Passés par le groupe Smooth Motion, les deux musiciens jouent du heavy psych, cette musique hybride née à la fin des années 1960, quand hard rock embryonnaire et rock progressif n’avaient pas encore établi leurs codes. .

7 Place du Dossen MJC

Morlaix 29600 Finistère Bretagne

