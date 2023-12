Récit-Concert – Ô Janis par Hélène Palardy 7 Place du Dossen Morlaix, 9 février 2024, Morlaix.

Morlaix Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09 21:45:00

.

L’image de Janis Joplin a parfois souffert du sort réservé aux femmes dans la musique : celle d’une victime, dont les frasques sont mises en avant au détriment de son talent. Rebelle et libre, Janis Joplin, 27 ans, fait une entrée fracassante dans le rock et bouscule les normes des années 60, et devient à tout jamais une légende.

Entre récit et concert, Hélène Palardy partage l’histoire et le lien qu’elle tisse avec cette icône. Seule, à la guitare, elle donne à ce biopic chanté, une énergie survoltée et révèle les multiples voies que Janis Joplin a ouvertes et rappelle ce que son époque dit de la nôtre. La femme et l’artiste irradient à nouveau la scène dans une ode à la liberté.

Avec « Ô Janis ! » Hélène Palardy conjugue ce qu’elle est intimement : une rockeuse et une conteuse… une artiste singulière. Janis Joplin, figure hors-norme, est un sujet idéal pour trouver des ponts entre le conte et le concert rock. Hélène Palardy propose un spectacle tel un uppercut où Janis Joplin, femme aux mille talents, prend son envol dans sa voix plurielle.

Durée : 1H15 – Tout public, dès 14 ans

.

7 Place du Dossen MJC

Morlaix 29600 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-05 par OT BAIE DE MORLAIX