Le Glam Rock – Conférence de Christophe Brault 7 Place du Dossen Morlaix, 30 janvier 2024, Morlaix.

Morlaix Finistère

Début : 2024-01-30 20:15:00

fin : 2024-01-30 22:15:00

Christophe BRAULT est ancien DJ, animateur radio, diplômé en musicologie, Conférencier Musiques Actuelles.

Coincé entre le rock progressif et le hard-rock, le Glam voit le jour en 1971 avec le groupe T.Rex.

Style flamboyant à la spécificité largement britannique, il connaît ses heures de gloire grâce à des stars comme David Bowie et le groupe de Bryan Ferry : Roxy Music. Les paillettes dans les cheveux longs, les pantalons pattes d’éléphant et le maquillage à outrance sont les caractéristiques visuelles d’un genre musical plus large qu’il n’y paraît.

Slade, Sweet, Mud, ou les américains Alice Cooper, Suzi Quatro ou les New York Dolls sont quelques exemples du glam, parfois appelé glitter quand il se frotte à des guitares plus exaltées.

Entrée Prix Libre – Durée 2h

7 Place du Dossen MJC

Morlaix 29600 Finistère Bretagne



